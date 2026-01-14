Calcio, Celle Varazze. Scarfò convocato in Rappresentativa Nazionale, mercoledì prossimo confronto con l'Inter

Non è un momento semplice in campionato per il Celle Varazze, ma una bella notizia è arrivata nelle ultimissime ore dagli uffici della Lega Nazionale Dilettanti.

Andrea Scarfò è stato infatti convocato per l'amichevole che la Rappresentativa Serie D affronterà conro l'Inter mercoledì prossimo, 21 gennaio.

Dopo i due stage territoriali che hanno coinvolto complessivamente ottantotto giovani calciatori suddivisi per area geografica, il commissario tecnico Giuliano Giannichedda ha iniziato delineare la rosa che prenderà parte alla 76ª edizione della Viareggio Cup, in programma nel mese di marzo. Per questo raduno sono stati chiamati ventidue giocatori delle classi 2007 e 2008.

Il programma di lavoro prevede due giornate di allenamenti presso il centro sportivo della Pro Sesto. La prima seduta è fissata per lunedì alle ore 14, mentre martedì la squadra sosterrà una doppia sessione, al mattino alle 9.30 e nel pomeriggio alle 14.

La chiusura del raduno è prevista per mercoledì 21 gennaio, quando la Rappresentativa Serie D si trasferirà al Konami Youth Development Centre di Milano per affrontare l’Under 18 nerazzurra.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube La Giovane Italia.

Tra convocati del Girone A anche Francesco Cavaliere della Sanremese e Riccardo Pigato del Gozzano.

I convocati:

Portieri: Lorenzo Maddalon (Varesina), Damiano Butano (Ghiviborgo)

Difensori: Wedtoin Latif Ouedraogo* (Virtus Francavilla), Enrico Manzi (Sammaurese), Geremia Ubaldi (Sporting Trestina), Simone Meriggi (Pro Sesto), Andrea Scarfò (Celle Varazze), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense)

Centrocampisti: Rosario Di Lauro (Ischia), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Mor Kaire Ndao (Casatese), Daniel Perin* (Treviso), Francesco Cavaliere (Sanremese), Modou Jassey* (ChievoVerona), Damiano Salustri* (Teramo)

Attaccanti: Niccolò Felici (Ostiamare), Alessio Sorace (Martina), Simone Sassi* (Varesina), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano)

*classe2007