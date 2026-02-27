 / Calcio

Calcio | 27 febbraio 2026, 15:54

Calcio | Prima Categoria. I fischietti prescelti nei gironi A e B

Torrazza dirigerà Sciarbo &amp; Cogo - Veloce

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – ANDORA 1966
Arbitro: Giorgio Minniti (Sezione di Genova)
 

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Adnane Raddouh (Sezione di Imperia)
 

BORGHETTO S.S. 1968 – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Andrea Zunino (Sezione di Savona)
 

CAMPOROSSO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Sezione di Imperia)
 

CISANO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Angelo Della Monica (Sezione di Imperia)
 

ONEGLIA CALCIO – DEGO CALCIO
Arbitro: Nicolò Filippi (Sezione di Savona)
 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ALTARESE 1929
Arbitro: Jacopo Ruggiero (Sezione di Genova)
 

VENTIMIGLIA CALCIO – CENGIO
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Sezione di Genova)

 

GIRONE B

DINAMO SANTIAGO – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Alessandro Bresciani (Sezione di Genova)
 

OLD BOYS RENSEN – VOLTRI 87
Arbitro: Fabio Cannella (Sezione di Genova)
 

OLIMPIC 1971 – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Daniele Attanà (Sezione di Chiavari)
 

RABONA VIA DELLACCIAIO – PEGLIESE
Arbitro: Federico Mantero (Sezione di Savona)
 

ROSSIGLIONESE – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Pietro Marco Zoppi (Sezione di Genova)
 

SCIARBO COGO CALCIO ASD – VELOCE 1910
Arbitro: Jacopo Torrazza (Sezione di Genova)
 

VALSECCA SPORT FUN – MULTEDO 1930
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Sezione di Novi Ligure)
 

VIRTUS DON BOSCO – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Davide Laconi (Sezione di Genova)

