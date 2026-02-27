Calcio | Prima Categoria. I fischietti prescelti nei gironi A e B

GIRONE A
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – ANDORA 1966
Arbitro: Giorgio Minniti (Sezione di Genova)
BORDIGHERA SANT'AMPELIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Adnane Raddouh (Sezione di Imperia)
BORGHETTO S.S. 1968 – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Andrea Zunino (Sezione di Savona)
CAMPOROSSO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Sezione di Imperia)
CISANO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Angelo Della Monica (Sezione di Imperia)
ONEGLIA CALCIO – DEGO CALCIO
Arbitro: Nicolò Filippi (Sezione di Savona)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ALTARESE 1929
Arbitro: Jacopo Ruggiero (Sezione di Genova)
VENTIMIGLIA CALCIO – CENGIO
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Sezione di Genova)
GIRONE B
DINAMO SANTIAGO – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Alessandro Bresciani (Sezione di Genova)
OLD BOYS RENSEN – VOLTRI 87
Arbitro: Fabio Cannella (Sezione di Genova)
OLIMPIC 1971 – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Daniele Attanà (Sezione di Chiavari)
RABONA VIA DELLACCIAIO – PEGLIESE
Arbitro: Federico Mantero (Sezione di Savona)
ROSSIGLIONESE – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Pietro Marco Zoppi (Sezione di Genova)
SCIARBO COGO CALCIO ASD – VELOCE 1910
Arbitro: Jacopo Torrazza (Sezione di Genova)
VALSECCA SPORT FUN – MULTEDO 1930
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Sezione di Novi Ligure)
VIRTUS DON BOSCO – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Davide Laconi (Sezione di Genova)