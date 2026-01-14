Calciomercato. Il Millesimo completa l'attacco con il camerunense Ze Francis Junior

Dopo la partenza di Youri Vittori in direzione Finale, era atteso un nuovo inserimento nel parco offensivo del Millesimo.

L'ultima operazione in ingresso da parte del club del presidente Levratto è stata ufficializzata ieri sera, con l'ingaggio dell'attaccante classe 2001 Ze Francis Junior.

L'annuncio giallorosso:

"Chiudiamo la campagna acquisti invernale con l’avquisto di Ze Francis Junior, attaccante classe 2001.

Cresciuto calcisticamente in Belgio, soprattutto tra le fila del Royal Excel Mouscron, si è poi affacciato al calcio inglese con un’ esperienza londinese, prima di arrivare in Italia. Qui ha militato tra le fila della Luese prima e del Chieri poi, squadra, peraltro, da dove proviene.

Diamo un caloroso benvenuto in giallorosso a Ze Francis Junior"!