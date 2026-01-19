Trail della Gallinara. Federico Magagna e Daniele Rota trionfano ad Albenga

E’ Federico Magagna il nuovo re del Trail della Gallinara. La prova di Albenga è stata un clamoroso successo con ben 282 classificati nella prova lunga, 28 km per 1.500 metri confermando come la gara fosse fortemente attesa, il primo vero test su lunga distanza della stagione per chi ama la corsa offroad.

Il corridore quasi trentenne ha chiuso in 2h30’33” facendo il vuoto alle sue spalle, con Andrea Orsi (Gsa Valsesia) che si è classificato a 6’18”. Anche Cristiano Allio (Pod.Valle Varaita) ha contenuto il distacco sotto i 10 minuti, con 9’21” di distacco. Fuori dal podio Alberto Ghisellini a 10’34” e Enrico Scatuzzi (Sisport SSD) a 10’52”.

Nella gara femminile il successo è andato a una delle grandi favorite della vigilia, Daniela Rota della Recastello-Team Scott che in 2h59’53” ha prevalso per 4’52” su Luisa Dematteis (Pod.Valle Varaita-Fuga Mountain Club) e per 17’16” sul francese Lucile Marie Emma Zahnd (Ergus Trail Team).

Nella prova di 12 km per 400 metri prima posizione per Davide Piccardino che in 53’47” ha staccato di 47” Lorenzo Parodi e di 2’03” Marco Quartararo (Maremontana Asd). Prima donna Elisa Tomasini in 1h10’53”, alle sue spalle Elena Tourn (Atl.Valpellice) a 42” e Franca Cagnotti (RX Team) a 2’21”. Ben 371 i classificati sulla distanza.

Per l’Albenga Runners è stata l’ennesima dimostrazione della propria capacità organizzativa, supportata dai Comuni di Albenga e Alassio toccati dal percorso. Un grazie a tutti gli sponsor e le associazioni che hanno appoggiatoi gli organizzatori in quella che era la settima edizione di un evento ormai diventato una pietra miliare di tutto il calendario nazionale.