Stelle nello Sport | Iscrizioni aperte per il Dolomiti Summer Camp

Inizia il conto alla rovescia verso l'edizione 2026 dello storico Dolomiti Summer Camp, promosso da Bic Genova in collaborazione con Stelle nello Sport. Sono aperte le iscrizioni per la settimana multisport che si terrà come per tradizione nel magnifico scenario di Sappada dal 5 all'11 luglio prossimi.

Il Villaggio Sportivo Dolomitico “Bella Italia EFA Village”, nella splendida cornice dei Piani di Luzza, è pronto ad accogliere ragazze e ragazzi desiderosi di vivere un'estate unica. Sport e socialità, opportunità di coltivare la propria passione sportiva e allo stesso tempo stringere nuove amicizie.



Chi parteciperà potrà fruire di pensione completa, viaggio A/R pullman granturismo, Kit di abbigliamento e Foto Poster del Camp. Oltre alla scelta dello sport principale, tra Calcio, Volley e Nuoto Artistico con allenamento tecnico specifico e preparazione atletico-coordinativa, sarà possibile provare canoa, tiro con l’arco, trekking, basket, Beach volley, orienteering, atletica oppure in relax con tanti nuovi amici in piscina, sala giochi, in gita al rifugio.



Un’estate di sport, natura e crescita per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Una occasione straordinaria per chi ama lo sport e anche un momento speciale di inclusione con due settimane dedicate al Campo “Sport e Autonomia” che anno dopo anno ha coinvolto sempre più ragazzi con disabilità (oltre 100 nell’ultima edizione). Quest'anno si terrò dal 12 al 25 luglio.



"Il valore aggiunto di queste settimane è la location, davvero unica, con baita e laghetto, strutture al top e un villaggio chiuso e in totale sicurezza", sottolinea Giulio Attardi, Diretotre Generale del Bic Genova. "Ma sono molto apprezzati anche gli istruttori qualificati che permettono a ragazze e ragazzi di migliorare la disciplina scelta ma anche provare numerose altre attività sportive e ricreative, pensate per arricchire l’esperienza e favorire la socializzazione tra i partecipanti".



Per iscriversi al Dolomiti Summer Camp 2026, dal 5 all'11 luglio, bisogna compilare il forma all'indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiGerlQ3xu8BkPs5qThTJPzjhuTpXuBiJXvE3pXMvP20J5hw/viewform



La quota di partecipazione totale è di euro 550 con pensione completa, viaggio andata e ritorno in pullman granturismo, kit di rappresentanza, foto-poster del Camp. All'atto dell'iscrizione andrà versato un acconto di 200 euro su Iban IT14X0306909606100000067123 intestato a BIC Genova asd. Il saldo potrà essere versato entro il 20 giugno.

"La gioia dei ragazzi e la soddisfazione delle famiglie ci ha accompagnato in oltre 10 anni di esperienza", conclude Attardi. "Abbiamo creato anno dopo anno una squadra di istruttore ed educatori ricchi di passione e competenze. Abbiamo nello staff medici e preparatori. Ogni ragazza e ragazzo può migliorare nel proprio sport ma soprattutto fare tante nuove esperienze e anche amicizie in un contesto di grande sicurezza e straordinaria bellezza".