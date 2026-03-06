Podismo | Le Albissole celebrano la donna con la Yellow Women Run

Un’iniziativa capace di superare i confini amministrativi unendo i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina al fine di raggiungere un unico obiettivo: celebrare la “Giornata internazionale della donna” con un intento solidale. Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno torna la “Yellow Women Run”, corsa competitiva non agonistica pronta nuovamente a lasciare il segno ed esaltare i valori dello sport e del superamento di ogni stereotipo.

Le Albisole si preparano dunque a celebrare la giornata dell’8 marzo con un appuntamento speciale per correre o camminare insieme, condividere energia e soprattutto sostenere ancora una volta una causa importante: il ricavato dell'iniziativa infatti, sarà interamente devoluto all'Associazione Amici del centro oncologico "Pietro Bianucci" di Savona, storica realtà savonese che dagli anni ’70 lotta contro il tumore al seno sensibilizzando le giovani donne a sottoporsi alle visite cliniche di controllo per favorirne la prevenzione. L’organizzazione tecnica della manifestazione sarà a cura dell’ASD Atletica Alba Docilia, una collaborazione scaturita lo scorso anno che trova quindi nuovo slancio nel segno di una nobile causa.

“Come amministrazione comunale – dichiarano congiuntamente la consigliera comunale ideatrice dell’iniziativa Francesca Scarponi e il vicesindaco Luca Ottonello – siamo davvero orgogliosi di poter annunciare la conferma di un evento che riesce a fondere insieme sport, salute, benessere, sociale e pari opportunità. Esattamente come accaduto lo scorso anno, siamo fieri di poter invitare la cittadinanza a partecipare per una nobile causa: riteniamo infatti che la devoluzione del ricavato della manifestazione al centro oncologico Pietro Bianucci sia una pratica virtuosa che ci inorgoglisce nella speranza di riuscire davvero nel nostro piccolo a fare la differenza”. Concorde Silvia Tremolati, assessore del Comune di Albissola Marina che aggiunge: “Auspichiamo che questa giornata, che vorremmo fosse di festa, diventi anche una consapevole presa di coscienza rispetto a quello che dovrebbe cambiare per tutte le donne”. A concludere, il commento di Stefano Freccero, vicepresidente dell’Associazione Atletica Alba Docilia: “A nome di tutto il direttivo e dei nostri collaboratori vorrei ringraziare i Comuni per averci nuovamente concesso l’opportunità di essere partner tecnici di una manifestazione di questo tipo. La collaborazione con le amministrazioni è scaturita proprio perché ci siamo trovati d’accordo sul tema: una gara podistica sul territorio albisolese con un fine di beneficenza non poteva che interessare la nostra società".

Il tracciato della "Yellow Women Run" vedrà coinvolti sia il Comune di Albisola Superiore che quello di Albissola Marina, il tutto favorendo lo sviluppo di due percorsi distinti:

competitivo, ovvero una corsa di 4 Km che coinvolge sia la Passeggiata Eugenio Montale di Albisola Superiore che il Lungomare degli Artisti di Albissola Marina;

non competitivo, cioè una camminata solidale della lunghezza di 2 Km (l'intera estensione del Lungomare degli Artisti).

Inoltre, esattamente come accaduto nel 2025, la corsa competitiva si svilupperà dividendo i partecipanti in quattro categorie: under 14, under 20, Assoluti e Over 65. Questa scelta è stata pensata per favorire la massima partecipazione possibile. Infine, per chi non volesse competere, ecco che entra in gioco la passeggiata finale: un momento ideale per condividere un momento di aggregazione e socialità.

Il ritrovo, per partecipare all'evento, è previsto alle ore 10:00 in Piazzale Marinetti ad Albisola Superiore, mentre la partenza della corsa competitiva non agonistica è calendarizzata alle 10:30.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva hanno previsto anche un dress code volto a celebrare la "Giornata Internazionale della Donna": i partecipanti, in occasione dell'iniziativa, sono stati infatti esortati ad indossare una t-shirt gialla o bianca.

L'evento è realizzato in collaborazione con lo Sportello Antiviolenza Alda Merini, Teatro 21 APS, FIDAPA, Soroptimist, Zonta, AMI (Ambiente Mare Italia) e il supporto di Joma, Sporting, Noberasco e Conad.

Ritrovo: Piazzale Marinetti, Albisola Superiore Raduno ore 10:00 | Partenza ore 10:30

Iscrizioni: yellowwomenrun@proton.me oppure sul posto, presso lo IAT, dalle ore 9:00.



