Il Finale e Ballone tornano a sorridere: "Dopo le prestazioni siamo stati ermetici e cinici, ce lo meritavamo" (VIDEO)

Una vittoria valsa tre punti e la liberazione dal fardello del non riuscire a concretizzare le prestazioni sciorinate in campo. Vale forse qualcosa più dei tre punti il 3-0 rifilato dal Finale al Little Club James nello scontro diretto del "Borel", dove ad aprire le danze delle marcature è stato Leonardo Ballone.

Una rete che è valsa una gioia a livello personale per il centrocampista, ma anche di liberazione per tutto il gruppo, autore di una prova ermetica in fase difensiva e cinica sotto porta con l'obiettivo di dare ora una sferzata decisiva alla tendenza negativa dei mesi scorsi e sfruttare l'onda dell'entusiasmo in questa seconda parte di stagione.