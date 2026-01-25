 / Calcio

Calcio | 25 gennaio 2026, 20:13

Calcio, Albingaunia. Rimonta e vittoria e Quiliano, favola Bianco dopo il lungo infortunio al braccio

L'esterno offensivo bianconero ha trovato subito la via della rete, realizzando la terza marcatura bianconera

E' stata una partita vibrante, come da aspettative, quella disputata oggi pomeriggio al Picasso tra il Quiliano & Valleggia e l'Albingaunia. 

La squadra di mister Molinaro ha avuto il merito di passare in vantaggio con Cestelli, ma gli ingauni di mister Poggi non si sono arresi, trovando le giocate giuste per rientrare sotto le Torri con i tre punti in tasca.

Determinante il gol di Greco a fine primo tempo a riequilibrare i conti, poi nella ripresa sono arrivati i punti esclamativi di bomber Cassata e di Lorenzo Bianco. Una bella soddisfazione per il laterale bianconero, al rientro sul rettangolo verde dopo il brutto infortunio al braccio di inizio stagione.

Un'attesa lunga quattro mesi, ripagata dalla soddisfazione del gol odierno
.

QUILIANO & VALLEGGIA - ALBINGAUNIA 1-3

MARCATORI: 20' Cestelli (Q), 43' Greco (A), 75' Cassata (A), 95'  Bianco (A)

QUILIANO & VALLEGGIA: Ghizzardi, Morchio, Mencacci, Olivieri, Fontana, Cestelli, Fabbretti, Greco, Cherkez, Andreazza (↓), Bianco
A disposizione: Quaranta, Mata, Salvador, Sadiku, Arrais, Donna, Bruzzone, Mata
All: Molinaro
 

ALBINGAUNIA: Massabò, Gerosa, Masha, Buttu, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Ciravegna, Secco
A disposizione: Manti, Massa, Fazio, Giordano, Pollio, Savona, Esposito, Bianco, Molina
All: Poggi 
 

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium