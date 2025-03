Boxe, Francesco Zambarino trionfa al Casinò di Sanremo: vittoria ai punti per il pugile di Pietra Ligure

Un debutto vincente sotto una nuova bandiera per Francesco Zambarino, il giovane pugile di Pietra Ligure, che lo scorso 9 marzo ha conquistato una preziosa vittoria ai punti nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo.

Alla sua prima uscita ufficiale con la Scuderia Pro Rossetto Boxe, Zambarino ha affrontato con determinazione e coraggio Mark Anthony Zuccaro, portando a casa il secondo successo in carriera tra i professionisti.

Un match intenso e combattuto, che ha visto il pugile classe 2000 imporsi nella categoria piuma (126 lbs), pur essendo un naturale 118 lbs. Con questa vittoria, Zambarino porta il suo record a 2 successi e 1 sconfitta, maturata in una categoria di peso superiore.

Dopo il match, il pugile pietrese ha condiviso le sue emozioni: "Ho lasciato passare un paio di giorni per metabolizzare il tutto, esperienza pazzesca, gran location, con un gran avversario che alle spalle vantava uno dei migliori maestri in Italia, ed insieme abbiamo dato vita ad uno di quei match belli, veri, che fanno bene al pugilato", ha dichiarato Zambarino.

Non è stato un percorso facile per il giovane talento, che nell'ultimo anno ha affrontato numerosi cambiamenti, tra cui il passaggio alla nuova scuderia guidata da Simone Rossetto. Ma il lavoro e l'impegno hanno dato i loro frutti: "Questo era il mio primo match come pugile della Rossetto Boxe, ma non mi sto troppo a soffermare su quello che posso aver vissuto o meno. Voglio semplicemente dire grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto: il mio team, i miei amici, i miei sponsor e la mia città".

Un ringraziamento speciale è andato quindi anche al "Bombardino Team", il gruppo di supporto che lo sta accompagnando nella sua carriera. In conclusione, Zambarino ha voluto spendere parole importanti anche per il preparatore atletico Stefano Gagliolo: "Mi ha portato in un ottima condizione fisico-atletica - ha spiegato il boxeur pietrese - il match è stato condotto ad alta intensità e con colpi pesanti nonostante la categoria superiore".