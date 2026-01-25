Calcio, Prima Categoria A. Parte il girone di ritorno, tutti in campo alle 15:00

La prima giornata di ritorno del girone A di Prima Categoria ha la giusta dose di pepe per attrarre le attenzioni degli appassionati locali.
La prima parte di stagione ha evidenziato la superiorità della Virtus Sanremese, ma c'è comunque un buon numero di squadre pronto a dare battaglia.
Turno interno per la capolista contro l'Oneglia, così come per il Ventimiglia impegnato contro il fanalino di coda Bordighera.
Entrambe in trasferta le prime inseguitrici savonesi: l'Albingaunia a Quiliano e il Dego a Ospedaletti.
Torta verso ponente anche per l'Altarese, attesa dalla Golfodianese.
Due gli appuntamenti tutti provinciali, con Cengio - San Filippo Neri e Cisano - Andora.
Completa il programma la gara sakvezza tra Borghetto e Camporosso.