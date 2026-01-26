Calcio, Cairese. La serie positiva prosegue contro il Varese, 1-1 al Brin

Gara intensa e combattuta tra Cairese e Varese, con i padroni di casa gialloblù capaci di mettere in difficoltà i biancorossi soprattutto nel primo tempo, sfruttando meglio le occasioni create.

L’avvio è vivace: il Varese prova a prendere in mano il gioco, ma è la Cairese a rendersi più pericolosa, colpendo una traversa con Gulli e creando diverse occasioni nitide con lo stesso Gulli e Jebbar, trovando però un attento Bugli. Al 36’ il Varese ha l’occasione per sbloccare il match, ma Tentoni fallisce un rigore, colpendo il palo. Poco dopo, al 39’, arriva invece il vantaggio locale: punizione rasoterra di Federico, che batte Bugli sul suo palo per l’1-0 Cairese.

Nella ripresa il Varese aumenta progressivamente la pressione, aiutato anche dai numerosi cambi offensivi operati da Ciceri. La Cairese,inizia a soffrire ma sfiora comunque il raddoppio con Scarrone di testa. Al 16’ arriva il pareggio: tiro-cross di Guerini, deviato sfortunatamente da Jebbar nella propria porta, per l’1-1.

Nel finale il Varese spinge con decisione alla ricerca del colpo grosso e costruisce una doppia, clamorosa occasione con Cogliati e Bruzzone, ma senza riuscire a concretizzare. La Cairese stringe i denti e resiste anche nei sei minuti di recupero, portando a casa un pareggio prezioso.

CAIRESE - VARESE 1-1

Marcatori: 39' Federico, 61' aut. Jebbar

Cairese:

Ceppi; Giorcelli, Scarrone, Gargiulo; Piacenza (10′ st Colletto), Federico (19′ st G. Graziani), Castiglia, Gulli (20′ st Zanon), Anselmo; Jebbar (19′ st Sancinito), Spatari (25′ st T. Graziani).

All.: Floris



Varese:

Bugli; Agnelli, Costante (12′ st Palesi), Bruzzone, Berbenni (31′ st Qeros); Malinverno (12′ st Cogliati), De Ponti, Tentoni; Guerini (49′ st Fitto), Barzotti, Sovogui (31′ st Marangon).

All.: Ciceri



Arbitro: Bassetti di Lucca

Assistenti: Antonini e Gjini