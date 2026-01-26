Calcio. Il Finale accende l'attacco: il gol di Polito e la doppietta di Vittori valgono il 3-1 al Pontelungo

Battuta d’arresto casalinga per il Pontelungo, che nello scontro delicato disputato al “Riva” viene superato 3-1 dal Finale.

A rompere l’equilibrio sono gli ospiti nel corso della prima frazione: Polito sfrutta una ripartenza veloce, rientra dalla corsia mancina e con un diagonale preciso supera l’estremo difensore locale. Nella seconda parte di gara il Pontelungo riesce a riequilibrare il risultato al 55’, capitalizzando una disattenzione della retroguardia del Finale: Piu è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a siglare l’1-1.

La parità dura poco. Al 61’ il Finale torna avanti grazie a Vittori, che conclude con efficacia un traversone dello stesso Polito. La gara si chiude definitivamente al 79’, quando Vittori completa la propria doppietta personale, questa volta su suggerimento di Puddu, fissando il punteggio sul 3-1.

Successo pesante per il Finale, che porta a casa tre punti preziosi. Si ferma momentaneamente la scalata degli ingauni, reduci dai sette punti raccolti nelle ultime tre partite.





PONTELUNGO – FINALE: 1-3

Marcatori: 23’ Polito, 55’ Piu, 61’ e 79’ Vittori.



Pontelungo: Ghiozzi, Barbero, Calcagno (74’ Rocca), Farinazzo, Calandrino, Pollero (46’ Garabello), Barbo (46’ Staltari), Puddu G., Ardissone, Piu, Chariq (77’ Asteggiante).

Allenatore: Zanardini



Finale: Canonica, Caligaris (63’ Belvedere), Bellotti, Moretti (69’ Puddu D.), Tancredi, Tona, Sivieri (70’ La Rosa), Ballone, Vittori (83’ Bazzano), Polito, Bogarin (52’ Ferrara).

Allenatore: Alessi

Arbitro: Miraglia di Imperia.