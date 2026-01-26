 / Calcio

Calcio | 26 gennaio 2026, 12:00

Calcio, Pietra Ligure. Si chiude un gennaio da incorniciare per Moraglia: "Abbiamo qualità ma anche tanto carattere, il tour de force di Coppa non ci spaventa" (VIDEO)

Il punto del mister dopo il 4-2 alla Carcarese

Calcio, Pietra Ligure. Si chiude un gennaio da incorniciare per Moraglia: &quot;Abbiamo qualità ma anche tanto carattere, il tour de force di Coppa non ci spaventa&quot; (VIDEO)

Quattro attaccanti e Giglio in regia, ma al contempo tanto equilibrio e applicazione: sono questi gli ingredienti micidiali che hanno permesso al Pietra Ligure di battere la Carcarese, salire a un punto dalla vetta e archiviare un gennaio che rimarrà negli annali biancocelesti.

Mister Moraglia, dopo aver ringraziato il portiere Balducci, ha sottolineato le doti morali dell'intero spogliatoio, spostando lo sguardo verso un febbraio densissimo di appuntamenti .

Il doppio impegno di Coppa non spaventa, anzi,  la truppa pietrese è pronta ad affrontare con il maggior impegno possibile la Solbiatese e una tra Alessandria e Cuneo.

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium