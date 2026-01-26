Calcio, Vado. Sesia avverte dopo l'1-0 al Celle Varazze: "E' iniziato un nuovo campionato, tutte le squadre verranno qui a chiudersi" (VIDEO)

L'analisi post partita di mister Sesia racchiude una sorta di manuale tattico da applicare ai prossimi incontri del Vado.

Il Celle Varazze con grande bravura ha infatti limitato il raggio d'azione dei rossoblu per buona parte della gara: un canovaccio che dovrebbe andare a riprodursi anche nelle prossime partite.

La stagione sta infatti entrando nel vivo e tutte le squadre, soprattutto in casa della capolista, saranno sempre meno propense a lasciare spazi.

Ecco perchè, palla al piede, la qualità della manovra dovrà salire di tono di ritmo e intensità, in quel processo di trasformazione iniziato dal giorno dell'arrivo al Chittolina dell'ex tecnico di Asti e Casale.