 / Calcio

Calcio | 26 gennaio 2026, 13:28

Calcio, Vado. Sesia avverte dopo l'1-0 al Celle Varazze: "E' iniziato un nuovo campionato, tutte le squadre verranno qui a chiudersi" (VIDEO)

Il tecnico ha comunque sottolineato i progressi nella gestione degli incontri: "Produciamo tanto senza subire, è un aspetto positivo"

Calcio, Vado. Sesia avverte dopo l'1-0 al Celle Varazze: &quot;E' iniziato un nuovo campionato, tutte le squadre verranno qui a chiudersi&quot; (VIDEO)

L'analisi post partita di mister Sesia racchiude una sorta di manuale tattico da applicare ai prossimi incontri del Vado.

Il Celle Varazze con grande bravura ha infatti limitato il raggio d'azione dei rossoblu per buona parte della gara: un canovaccio che dovrebbe andare a riprodursi anche nelle prossime partite.

La stagione sta infatti entrando nel vivo e tutte le squadre, soprattutto in casa della capolista, saranno sempre meno propense a lasciare spazi.

Ecco perchè, palla al piede, la qualità della manovra dovrà salire di tono di ritmo e intensità, in quel processo di trasformazione iniziato dal giorno dell'arrivo al Chittolina dell'ex tecnico di Asti e Casale.

Paolo Garassino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium