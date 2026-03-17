Calcio | Carcarese Girgenti coglie il buono dal pari di Busalla e carica i suoi: "Ottima prestazione, bisogna allenarsi ancora più forte"

Quando i tre punti sembravano ormai in tasca, è arrivata la beffa. E così al 94’, proprio all’ultimo assalto, il neo entrato Poggi ha gelato la Carcarese trovando il gol del definitivo 2-2 nel match col Busalla.

Nel post partita, affidato ai canali social della società, mister Girgenti ha voluto comunque sottolineare la prova dei suoi, senza nascondere il rammarico per il finale. «Ottima prestazione dei ragazzi, che hanno dato tutto fino all’ultimo – ha dichiarato –. Purtroppo una disattenzione negli ultimi secondi ci ha rovinato la festa».

Un episodio che pesa, ma che non deve cancellare quanto di buono visto in campo. Lo stesso allenatore guarda già avanti, indicando la strada da seguire in questo finale di stagione: «Bisogna allenarsi ancora più forte per portare a casa i punti che mancano per la salvezza».

I valligiani escono dunque con un punto che muove la classifica, ma con la consapevolezza di aver lasciato per strada un’occasione preziosa. Ora servirà trasformare la delusione in energia per le prossime sfide, decisive nella corsa alla permanenza in categoria.