Calcio | Vado. Caos parcheggi al Chittolina, in arrivo una nuova concessionaria d'auto

Nell'area ex Tirreno Power arriverà presto la nuova concessionaria di Autoliguria-Stellantis e, per questo motivo, i cancelli dei parcheggi adiacenti allo stadio Chittolina sono stati chiusi, creando non poche criticità durante le partite casalinghe del Vado.

Quella zona era da anni un "polmone" importante per i veicoli e, con la chiusura, gli spettatori hanno dovuto cercare con non poche difficoltà un'area di sosta per assistere ai match della squadra vadese contro il Ligorna, ammassandosi ai botteghini a pochi minuti dal fischio d'inizio.

"La proprietà ha chiuso i cancelli e ha iniziato a fare dei lavori perché dovrebbe partire il cantiere - ha spiegato il sindaco di Quiliano Nicola Isetta - Quello dei parcheggi è un problema che ho già posto sia al comune di Vado che al presidente della squadra".

"Ora è un'area di cantiere. Fino ad ora era rimasta aperta ma si tratta di un'area privata che fa parte dell'acquisizione dello spazio ex Tirreno Power" ha puntualizzato il presidente di Autoliguria Giovanni Defilippi.



Il Sindaco di Vado, Gilardi, auspica che la stessa società possa trovare una soluzione.

"È ovvio che se la speranza è di andare in Serie C penso che la società debba provare a trovare una soluzione ai parcheggi e allo stadio stesso" ha spiegato il primo cittadino vadese.

Nell'area di fronte alla rotonda di via Diaz verrà quindi realizzata la concessionaria auto con una vicina officina. Il progetto prevede lo smantellamento del capannone prefabbricato esistente e la costruzione di un nuovo manufatto, che sarà posizionato nell'area di fronte alla rotatoria, tra i campi sportivi Dagnino e Chittolina, su un terreno dismesso da Tirreno Power, dove sorgevano le baracche di servizio. Nel 2020 era stato già raggiunto un accordo con Autoliguria per l'acquisto dell'area e la realizzazione di un polo dell'automobile.

L'intervento pare che potrà garantire la creazione di circa 60 posti di lavoro.