Calcio | Trasferta breve per il Borghetto, il Bordighera abbandona il campo per protesta nei confronti del direttore di gara

Non sono stati i canonici 90 minuti quelli disputati dal Borghetto in casa del Bordighera Sant'Ampelio.

I granata stavano vincendo 4-0 (gol di Rimassa, doppietta di Di Bella e autorete) quando la formazione arancioblu ha deciso di abbandonare il terreno di gioco, pare per protesta nei confronti del direttore di gara.

Blindata la vittoria a favore della squadra di mister Perrone, in attesa di conoscere i provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

Riparte così la rincorsa salvezza dei borghettini, mentre il Bordighera resta fanalino di coda con un punto.