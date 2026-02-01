 / Calcio

Calcio | 01 febbraio 2026, 19:30

Parapiglia in Dego-Virtus Sanremese a Cairo: un calciatore trasportato in ospedale

L'attaccante della squadra matuziana è stato colpito ad un ginocchio

Foto di Gabriele Siri

Foto di Gabriele Siri

Scatta un parapiglia durante il match di Prima Categoria Dego-Virtus Sanremese allo stadio Brin di Cairo Montenotte che porta all'intervento dei sanitari.

Dopo un litigio in campo pare che un calciatore della squadra valbormidese abbia colpito un attaccante del team matuziano.

Sul posto poco prima delle 17.00 è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Cairo che ha accompagnato fuori dal rettangolo di gioco in barella il 30enne ferito ad un ginocchio.

La pubblica assistenza cairese lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Foto di Gabriele Siri

Foto di Gabriele Siri

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium