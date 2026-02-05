Calcio, Albingaunia. Poggi rilancia dopo l'eliminazione in Coppa: "La strada è quella giusta. Qualcuno si deve ricredere e portarci rispetto" (VIDEO)

Ricaricare immediatamente le pile, sia sul fronte mentale che fisico, sarà l'obiettivo immediato di mister Poggi dopo l'eliminazioni ai rigori in Coppa Liguria contro la Virtus Sanremese.
I ragazzi bianconeri sono stati infatti protagonisti di una prima parte di una prima parte di settimana avara di soddisfazioni, tenendo conto della rocambolesca sconfitta di domenica con il Ventimiglia e l'amarezza per l'esito della sfida di ieri sera.
Il tecnico si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, sottolineando gli importanti passi avanti compiuti da squadra e società nell'arco di pochissimi mesi.