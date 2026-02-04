 / Calcio

Calcio | 04 febbraio 2026, 17:28

Calcio | Le squalifiche settimanali in Serie D. Stop a mister Floris per una giornata, un turno anche a Faridi e Cattaneo

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 1/ 2/2026

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLORIS ROBERTO (CAIRESE)
Per proteste nei confronti di un A.A.

CORREALE ROBERTO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per essersi avvicinato alla panchina avversaria creando una situazione di tensione.

AMMONIZIONE (III INFR)

BUSETTO EMANUELE (ADRIESE USD 1906)
PERTICONE ROMANO (MESTRE SSDARL)
RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)

AMMONIZIONE (I INFR)
BIFFI ROBERTO (IMPERIA CALCIO SRL)
MAGUGLIANI MATTEO LUCA (NOVAROMENTIN SRL)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FARIDI OTHMAN (SALUZZO)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CATTANEO MATTEO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CONROTTO GIORGIO (SALUZZO)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARCIA MAGNELLI MATEO (ASTI)

CASTIGLIA LUCA (CAIRESE)

FARRAUTO SEBASTIANO (DERTHONA FBC 1908)

PASTORE MARCO (LIGORNA 1922)

GATELLI LUCA (NOVAROMENTIN SRL)

ALLASINA NICOLO (SALUZZO)

