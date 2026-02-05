Calcio | L'Alessandria regina del Piemonte, trasferta storica al Moccagatta per il Pietra Ligure (FOTO E VIDEO)

La Coppa Italia Eccellenza va all’Alessandria che, nella finale regionale disputata ieri sera al "Piola" di Vercelli, ha battuto per 3-1 il Cuneo. Non è dunque riuscita l’impresa ai biancorossi che hanno comunque venduto cara la pelle, riaprendo i giochi sul 2-0.

A decidere la sfida dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli sono state le reti di Diop (29’), dell'ex Albissola e San Francesco Loano Cargiolli (45’+1) e Morganti (67’). Il gol cuneese del momentaneo 2-1 è stato segnato su rigore da Federico Nacci (47’).

Per i “Grigi” (dove milita anche Mattia Grandoni, ex di Savona e Albenga) si tratta della seconda Coppa Italia dopo quella del 1973 (Serie D), per loro anche una finale “assoluta” nel 1936 e la storica semifinale del 2016 in cui gli alessandrini dovettero cedere solamente al Milan di Balotelli.

Si profila quindi una trasferta di grande fascino per il Pietra Ligure nel girone interregionale, in una cornice storica come quella del "Moccagatta". I lombardi della Solbiatese saranno però i primi avversari, nella tana del Devincenzi.

Le premiazioni delle due squadre al termine della finale di Coppa Italia (GUARDA IL VIDEO)

Le parole dell'allenatore cuneese Danilo Bianco nel post match (GUARDA IL VIDEO)

Il commento post vittoria del tecnico alessandrino Alberto Merlo e del presidente Antonio Barani (GUARDA IL VIDEO)