Calcio | Nessuna sorpresa, il nuovo allenatore della Carcarese è Davide Girgenti

La nota biancorossa:

L’ASD Carcarese comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Davide Girgenti.

Quarantacinque anni, savonese, una carriera da giocatore nel calcio professionistico (è cresciuto nella Sampdoria), Girgenti nelle scorse stagioni ha allenato il Legino e lo Speranza ed oggi è pronto a misurarsi con l’Eccellenza, categoria che conosce molto bene.

“Ho accettato con grande entusiasmo – commenta il tecnico – La Carcarese è una società estremamente seria, negli ultimi anni ha fatto un’escalation importante. Il progetto è molto interessante, la squadra è forte e ben allenata, penso si possa fare un bel lavoro e raggiungere l’obiettivo stagionale”.

Benvenuto in biancorosso mister e buon lavoro!