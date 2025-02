Pallanuoto. Champions League, scatta da Oradea il cammino della Rari Nantes Savona nei quarti di finale

Continuare a stupire l'Europa: è con questa motivazione che la Rari Nantes Savona si appresta a scendere in vasca nella gara inaugurale del raggruppamento valido per i quarti di finale della Champions League. Il sogno è quello di raggiungere la Final Four di Malta, un obiettivo che si preannuncia complicato vista la presenza nel gruppo di due autentiche corazzate: il Ferencvaros, campione d’Europa in carica, e il Barceloneta, storica potenza della pallanuoto continentale.

Il cammino dei biancorossi nel girone B inizia questa sera alle ore 20, nella piscina “Ioan Alexandrescu” di Oradea, in Romania. Il primo ostacolo saranno i padroni di casa del C.S.M. Oradea, squadra allenata dal montenegrino Petar Kovacevic e che può contare su alcuni dei migliori giocatori della nazionale rumena, oltre a talenti stranieri come il portiere serbo Dobozanov, medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024, e il mancino montenegrino Gardasevic.

Tra le fila della Rari mancherà Pietro Figlioli, squalificato per due turni dopo il cartellino rosso rimediato nel match con l'Olympiacos che ha chiuso la prima fase del torneo: un'assenza pesante che la squadra di Angelini cercherà di colmare con una prova importante del collettivo. Da valutare, inoltre, le condizioni di Lorenzo Bruni: il centroboa, già utilizzato con il contagocce sabato scorso a Sori, è alle prese con un dolore al muscolo intercostale.

"Che Rari si affaccia alla Champions? Una Rari sicuramente convinta, che sa che ha un valore - le parole del tecnico Angelini dopo la trasferta di Sori contro la Pro Recco di sabato scorso - Dobbiamo lavorare più compatti, sia sul pressing che sulle zone, per poi riuscire a sfruttare al meglio le nostre caratteristiche".

L’incontro odierno sarà diretto dagli arbitri Vojin Putnikovic (Serbia) e Matan Schwartz (Israele). Il Delegato Len sarà Jean Michele Delon (Francia).