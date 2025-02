Calcio, Cisano. Il punto di Porcella al giro di boa: "Paradossale rincorrere in classifica per un solo episodio, serve un campionato più lungo"

Domani, meteo permettendo, il Cisano sarà in campo per la sfida di ritorno in Coppa Liguria con il Plodio. Terminato il girone di andata in campionato è arrivato però il momento opportuno per il primo bilancio da parte di mister Porcella.

“Nella prima parte di stagione i ragazzi sono stati straordinari, tenuto anche conto delle assenze in mediana di Antonelli e Piazza, out rispettivamente per un mese e tre mesi e mezzo. Entrambi sono stati sostituiti in maniera egregia, a conferma della serietà e organizzazione della società Cisano.

In questo momento i tre punti in classifica che ci separano da una società amica come Bordighera stanno tutti nell’episodio che ha deciso lo scontro diretto a loro favore all'89'. Un nostro errore, accumunato a una svista arbitrale, che fanno apparire quasi come una paradosso avere il miglior attacco e la miglior difesa senza poter guardare tutti dall’altro verso il basso.

Al contempo ci tengo a complimentarmi con la Praese. Domenica scorsa a bbiamo disputato un primo tempo quasi perfetto, con quattro reti a nostro favore e altre numerose occasioni. I nostri avversari però hanno avuto una reazione strepitosa, portandosi sul 4-3 a un quarto d’ora dalla fine. Siamo riusciti a mantenere il vantaggio solo grazie ai grandi uomini che ho tra le mie fila.

Il futuro? Continuare su questa strada. Sembra una follia dover rincorrere una squadra per un singolo episodio a fine partita, sfiderei infatti a definire un fallimento la nostra stagione se il Bordighera dovesse vincere tutte le prossime partite e pareggiare contro di noi. Il campionato, al netto della nostra situazione, è però troppo corto: basta un passo falso e la stagione rischia di essere compromessa. Sarebbe opportuno che la Federazione studiasse delle soluzioni alternative.

Ci tengo infine a ringraziare la società per supportarmi e sopportarmi e il comune di Cisano per la grossa mano che non fa mai mancare per l’attività del club".