 / Calcio

Calcio | 15 febbraio 2026, 11:41

Calcio | Promozione. Tanti faccia a faccia tra le savonesi, ostacolo Superba per il Finale

Calcio | Promozione. Tanti faccia a faccia tra le savonesi, ostacolo Superba per il Finale

Gli appuntamenti pomeridiani nel girone A di Promozione saranno vedranno il programma delle squadre savonese condensato in moltissimi scontri diretti.

Andando in ordine di graduatoria si parte dalla trasferta ad Alassio della capolista Albissole, mentre poco distante, ai margini della piana ingauna, una buona fetta degli equilibri playoff e playout sarà messa in palio tra Ceriale e Legino.

Spareggi per non retrocedere che il Pontelungo vuole tenere lontano, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, ma i granata dovranno tenere testa alla voglia di riscatto del Savona.

Ritorna al Borel, infine il Finale. Il pari con il Ca de Rissi ha fatto emergere non poche polemiche, ma ha testimoniato ancora una volta l’ottimo stato di forma dei giallorossoblu da inizio 2026.


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium