 / Calcio

Calcio | 15 febbraio 2026, 12:27

Calcio, Seconda Categoria. Nolese - Sassello vale il primato, nel girone A domenica di "pausa" per le savonesi

Calcio, Seconda Categoria. Nolese - Sassello vale il primato, nel girone A domenica di &quot;pausa&quot; per le savonesi

GIRONE A

Sarà una domenica senza formazioni savonesi.

L’AlbingauniaU21 ha già disputato l’anticipo, mentre il Borghetto B tornerà in campo mercoledì. Turno di riposo per la Villanovese.
 

GIRONE B

Un bel pezzo della lotta la primato passerà dalla gara delle 15 tra Nolese e Sassello, con i biancorossi di Saccone impegnati nel difendere la vetta della classifica.

Staccate Spotornese e Priamar, attese dalle gare contro Giusvalla e Carcarese Under 21.

Concentrato di derby valbormidesi sugli altri campi con Bardineto - Plodio, Murialdo - Pallare e Mallare - Rocchettese.
 




Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium