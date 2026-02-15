Calcio, Seconda Categoria. Nolese - Sassello vale il primato, nel girone A domenica di "pausa" per le savonesi

GIRONE A
Sarà una domenica senza formazioni savonesi.
L’AlbingauniaU21 ha già disputato l’anticipo, mentre il Borghetto B tornerà in campo mercoledì. Turno di riposo per la Villanovese.
GIRONE B
Un bel pezzo della lotta la primato passerà dalla gara delle 15 tra Nolese e Sassello, con i biancorossi di Saccone impegnati nel difendere la vetta della classifica.
Staccate Spotornese e Priamar, attese dalle gare contro Giusvalla e Carcarese Under 21.
Concentrato di derby valbormidesi sugli altri campi con Bardineto - Plodio, Murialdo - Pallare e Mallare - Rocchettese.