Calcio | Eccellenza. Scatta il rush finale: riflettori su Millesimo e Pietra Ligure, Carcarese e Loano cercano a Genova punti salvezza

L’ultimo terzo di campionato prenderà il via alle 15:00 e a catalizzare l’attenzione sarà come sempre il testa a testa tra Millesimo e Pietra Ligure.

I biancocelesti ritrovano la Fezzanese dopo la finale di Coppa Italia di Eccellenza, ma questa volta il confronto andrà in scena nella tana dei verdi guidati da mister Ponte.

Turno interno, invece, per la capolista, pronta a ospitareail Viglino la Voltrese.

Trasferta nel comprensorio genovese, invece, per Carcarese e San Francesco Loano. Sette giorni fa sia i rossoblù sia i biancorossi hanno lanciato un segnale importante a sé stessi e alle rivali coinvolte nella corsa salvezza: i rossoblù, oggi di scena sul campo dell’Athletic, arrivano dal successo in extremis contro il Molassana, avversario odierno nella prima trasferta del nuovo corso valbormidese targato Girgenti.



