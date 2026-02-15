Calcio | Prima Categoria A. Ospedaletti avversario di giornata per l'Albingaunia, rotta nell'imperiese per Cengio e Andora

La domenica del girone A si concluderà mercoledì con la finestra dedicata all’anticipo tra Bordighera e Virtus Sanremese: sulla carta la sfida più scontata del fine settimana visto il percorso intrapreso dalle due formazioni ponentine.

Tutti i club savonesi, tranne la San Filippo Neri (alle 18:00 il match con la Golfodianese), saranno chiamate a scendere in campo nella canonica finestra delle 15:00.

Sfida all’Ospedaletti per l’Albingaunia, con il Ventimiglia, a poca distanza, impegnato sul terreno del Cisano.

In Val Bormida un solo match tra il Dego e l’Altarese, mentre Andora e Cengio vorranno proseguire il proprio trend sul territorio imperiese di fronte a Oneglia e Camporosso.

Completa il programma Borghetto - Quiliano & Valleggia.



