Calcio, Prima Categoria A. Vadino per la salvezza, l'Ospedaletti per il primato: stasera l'anticipo all'Annibale Riva

Gli obiettivi sono diversi ma la partita di questa sera avrà un valore particolare sia per il Vadino che per l'Ospedaletti.

L'anticipo delle 19:30 potrebbe infatti proiettare per una sera gli orange in vetta alla classifica, a patto di espugnare l'Annibale Riva.

I padroni di casa arancioneri non possono però permettersi di stendere il tappeto rosso ai ponentini, anche perché al momento la salvezza diretta dista appena tre lunghezze.

A dirigere la partita sarà Kartal della sezione di Imperia.