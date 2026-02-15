Calcio. Serie D, colpo Cairese all'Olmo-Ferro: il Celle Varazze non trova ritmo, Piacenza regala la vittoria ai gialloblu

CELLE VARAZZE - CAIRESE 0-1 (26' Piacenza)
FINISCE QUI! COLPACCIO CAIRESE ALLA NATTA. I gialloblu superano di misura il Celle Varazze conquistando tre punti d'oro in chiave salvezza. La squadra di Pisano non riesce a trovare continuità pagando a caro prezzo l'espulsione di Donaggio al 58', scivolando così in zona playout
92' T. Graziani porta il pallone nei pressi della bandierina subendo anche fallo da Gnecchi, gialloblu a un passo dai tre punti
91' Federico sbaglia un rigore in movimento calciando a lato di un soffio, la Cairese non riesce a chiuderla
90' quattro minuti di recupero
88' T. Graziani vicino al 2-0, destro a fil di palo che aveva lasciato Albertoni fermo al centro della porta
86' forcing generoso del Celle Varazze in inferiorità numerica, doppio angolo battuto da Capra senza esito, tre più recupero alla fine
85' Scarrone per Castiglia, più centimetri in difesa per Floris
84' Limongelli incorna il corner ad uscire di Capra, sfera sul fondo, ma è entrato bene in partita il classe '04 biancoblu
83' giallo per Turone, la Cairese prova a giocare anche con il cronometro in questo finale
80' angolo per il Celle Varazze battuto rapidamente, segue la lunga rimessa con le mani di Ciancio che porta però a un fallo in attacco fischiato ai padroni di casa
77' Padovan e Giolfo in campo nelle Civette, escono Miragliotta e Giorno
76' fallo di Boveri su Gnecchi, ma viene ammonito Giorcelli, probabilmente per proteste
74' ed è proprio Limongelli a mettere in mezzo un pallone forte e teso che attraversa tutto lo specchio della porta. Floris intanto manda in campo Turone per Spatari
71' Limongelli al posto di Insolito, le prova tutte Pisano per cercare di raddrizzare una gara tutta in salita dopo il rosso diretto a Donaggio
68' sgroppata di Anselmo che trova Spatari al centro dell'area, murato in corner il sinistro del numero dieci gialloblu, che sugli sviluppi dell'angolo spedisce di testa appena sopra la traversa
67' T. Graziani rileva Sancinito, altro cambio ordinato da Floris
65' lavoro enorme di Spatari in questa partita, a tutto campo il numero dieci della Cairese
62' Pisano rinuncia a Stanga, dentro Akkari per ridare peso all'attacco nonostante l'uomo in meno. Floris si gioca invece la carta Colletto, esce Piacenza
58' CELLE VARAZZE IN DIECI UOMINI: rosso diretto per Donaggio, punito il colpo al volto su Gargiulo, incredulo il giocatore biancoblu e la panchina di casa
57' Spatari in pressione su Ciancio, non riesce però a partire il contropiede della Cairese, agonisticamente sul pezzo
53' Pisano cambia in mediana, fuori un compassato Bortoletti, dentro Gnecchi
52' TRAVERSA DI G. GRAZIANI: secondo legno di giornata per il numero diciassette gialloblu, destro da fuori calibrato bene, sfera che si stampa sulla traversa ad Albertoni superato
46' si ricomincia!
SECONDO TEMPO
Si chiude dopo un minuto di recupero la prima frazione di gioco: all'Olmo-Ferro conduce la Cairese, Celle Varazze sotto di un gol, realizzato al 26' da Piacenza
44' Insolito raccoglie la respinta della difesa gialloblu calciando al volo di prima intenzione, buona l'idea, meno l'esecuzione
43' tripla clamorosa chance per la Cairese: prima è G. Graziani a centrare il palo con il sinistro, tap in di Piacenza che esalta i riflessi di Albertoni, bravo a respingere pochi secondi più tardi un altro velenoso diagonale di G.Graziani. Alle corde il Celle Varazze
42' Spatari ruba palla a Firman, guadagna corner l'attaccante gialloblu, uno dei migliori fin qui
40' Piacenza libera la corsa di Anselmo a sinistra, cross basso su cui è decisivo l'intervento di Stanga
38' cross di Miragliotta a cercare Donaggio, che spinge il diretto avversario, punizione per la Cairese che sta amministrando il vantaggio
31' deve ancora carburare il Celle Varazze, fin qui pericoloso in un paio di occasioni ma poco continuo nella manovra
29' ancora Piacenza, conclusione violenta che Albertoni riesce a respingere, spavalda la squadra di Floris
26' PIACENZA, LA CAIRESE E' IN VANTAGGIO: traversone basso da sinistra di G. Graziani, Piacenza attacca il primo palo e con l'esterno infila Albertoni, 0-1 alla "Natta"
24' Sancinito duro su Firman davanti alla panchina di Pisano, si rialzano entrambi i giocatori
22' punizione dal limite per i gialloblu, Spatari va col mancino, si alza bene la barriera di casa che respinge il tentativo dell'attaccante valbormidese
14' rimpallo al limite dell'area della Cairese che libera Bortoletti praticamente solo davanti a Ceppi, il suo diagonale è però troppo masticato, sfera a lato di un soffio
12' Spatari controlla col mancino, ma il suo sinistro è completamente fuori misura
11' ma la prima vera occasione è per le Civette: Insolito dal limite dell'area piccola calcia quasi in spaccata a colpo sicuro, Gargiulo si immola e mette in angolo
10' pericoloso in area Piacenza, pallone spostato sul destro e conclusione che non gira abbastanza finendo un paio di metri a lato della porta difesa da Albertoni, ci sono comunque applausi da parte del pubblico di fede gialloblu
7' subito tanto agonismo in campo, Cairese decisa e Celle Varazze che cerca di rispondere colpo su colpo
6' giornata quasi primaverile a Celle, Pisano conferma Capra a supporto di Donaggio, tra i gialloblu davanti ci sono Piacenza e Spatari
1' si parte con qualche minuto di ritardo, sistemato un buco nella rete della porta lato monte
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Albertoni; Scarfò, Stanga, Ciancio, Firman; Giorno, Bortoletti; Miragliotta, Capra, Insolito; Donaggio. A disposizione: Marcone, De Benedetti, Busicchia, Akkari, Gnecchi, Padovan, Giolfo, Bertini, Limongelli. Allenatore: Pisano
CAIRESE: Ceppi; Boveri, Spatari, Anselmo, Giorcelli, G. Graziani, Gargiulo, Castiglia, Sancinito, Federico, Piacenza. A disposizione: Catberro, Scarrone, Turone, Gulli, Deseri, Colletto, T. Graziani, Hernandez, Vignaroli. Allenatore: Floris
Arbitro: Trombello di Como. Assistenti: Neroni di Ciampino - Stotani di Viterbo