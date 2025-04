Calcio, serie D. L'Imperia vince a Cairo e mister Buttu dedica la vittoria alla madre: "Merito dei giocatori"

Il successo di Cairo permette all'Imperia di passare una Pasqua serena. Anche per quanto riguarda mister Pietro Buttu.

Che però, dopo il ritorno a una vittoria che mancava da più di due mesi, decide di defilarsi e di lasciare la scena ai suoi ragazzi: "Sono i giocatori che meritano la copertina dopo questa vittoria. A partire da Beppe Giglio, passando per Scarrone, Costantini, Szerdi, Scalzi... Gandolfo e Castagna che erano squalificati ma c'erano, è giusto che la scena sia tutta loro, dopo una grandissima partita. Ed è grazie a loro che posso dedicare questa vittoria a mia mamma che proprio domani (oggi per chi legge ndr) festeggia il suo ottantesimo compleanno".

Una vittoria preziosissima nel cammino che porta alla salvezza diretta, un obiettivo che fin da inizio stagione il tecnico nerazzurro aveva definito una vera e propria impresa qualora dovesse arrivare senza passare per i playout.

Ma mister Buttu, questo traguardo, lo sente vicino? "Assolutamente no. So solo che possiamo goderci una vittoria meritata e fondamentale e possiamo passare una Pasqua in serenità". In attesa della seconda finale da giocare, il 27 aprile al 'Ciccione' con la Vogherese.

I calcoli da fare prima del match potrebbero diventare al limite del machiavellico, ma c'è uno scenario solo che permetterebbe di buttare al vento qualsiasi tabella: l'Imperia, vincendo, sarebbe aritmeticamente salva senza passare per i playout. Un traguardo ancora da tagliare ma che, fino a 48 ore fa, sembrava distante anni luce.