Calcio. Il Celle Varazze è primo, ma Pisano non si scompone: "Per noi non cambia nulla"

Sono di Battaglia e Gnecchi le firme di giornata che portano il Celle Varazze, per la prima volta da inizio campionato, a occupare il primo posto in solitaria in classifica.

Una lunga rincorsa iniziata con l'arrivo di Mario Pisano in panchina, culminata nel 2-1 odierno in casa del Golfo Pro Recco.

Ovviamente sul primato il tecnico non si sbilancia, ma conferma la buona prestazione offerta nei 90 minuti.

"Essere in vetta ad oggi non ci cambia nulla. Dobbiamo rimanere focalizzati sul percorso, non ci sono alternative.

La gara di oggi? Abbiamo avuto un po' di braccino dopo il gol che ha permesso ai nostri avversari di rientrare in partita, ma gli spunti positivi non mancano. A livello di attenzione e nelle transizioni positive i ragazzi si sono comportati davvero bene, ma soprattutto hanno saputo soffrire quando era giusto farlo. Sotto questo punto di vista sono stati eccezionali",