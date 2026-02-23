Ciclismo | Granfondo di Laigueglia, secondo podio per Martina Cavallo

A rappresentare i colori del Team OMCC a Laigueglia sono stati otto atleti:

Alexander Worsdale, Federico Borella, Mattia Magnaldi, Massimiliano Barbero Piantino, Enrico Logica, Matteo Raimondi, Nicholas Calipa e Martina Cavallo.

Martina Cavallo ha condotto tutta la prima parte della gara in testa insieme alle altre due donne. Purtroppo sulla salita di Ligo è rimasta coinvolta in una caduta che le ha causato un problema al manubrio, perdendo il gruppo e circa 4 minuti. Grazie al supporto di Massimiliano Barbero Piantino e Nicholas Calipa è riuscita a tagliare il traguardo in seconda posizione assoluta tra le donne e prima della categoria Woman A.

Massimiliano Barbero Piantino ed Enrico Logica sono entrati fin da subito nella prima fuga di giornata, con un ritmo alto dalla partenza che ha selezionato immediatamente il gruppo. La fuga è stata però ripresa in fondo alla prima discesa e ha cominciato la bagarre. Nel gruppo dei migliori si sono trovati Enrico Logica, Matteo Raimondi e Federico Borella, ma sulla terza salita il gruppetto si è frazionato ulteriormente. Nel finale si sono riuniti e si sono giocati il piazzamento in volata in cima alla Colla Micheri. Enrico Logica ha vinto la categoria Senior A chiudendo ottavo assoluto, Matteo Raimondi ha conquistato il terzo posto di categoria Senior A chiudendo dodicesimo assoluto, Federico Borella ha chiuso quarto nella categoria Senior B, settimo assoluto.

Per Nicholas Calipa, Mattia Magnaldi, Massimiliano Barbero Piantino e Alexander Worsdale quella di Laigueglia è stata una gara utile per mettere chilometri di corsa nelle gambe e valutare il proprio stato di forma.

La Granfondo Internazionale di Laigueglia, organizzata dal GS Alpi e giunta alla sua 28ª edizione, è uno degli appuntamenti più attesi dell'apertura della stagione amatoriale su strada in Italia. Il percorso si sviluppa per 112 chilometri con 1.701 metri di dislivello lungo la Riviera Ligure, con partenza e arrivo a Laigueglia. Dopo un avvio pianeggiante lungo l'Aurelia, il tracciato si sviluppa nell'entroterra in un continuo saliscendi. Il cuore della gara è la Paravenna, la salita più iconica della manifestazione, che rappresenta il banco di prova decisivo per le gambe di ogni concorrente. Il gran finale è affidato alla Colla Micheri, breve ma durissima, con pendenze a doppia cifra, prima del rientro sul lungomare di Laigueglia.