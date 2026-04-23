Stelle nello Sport | Premiati i vincitori del concorso fotografico “Nicali-Iren”

Si è svolto presso l’Auditorium Iren a Genova l’incontro ““L’energia che accende lo sport”, promosso da Stelle nello Sport con il supporto di Iren luce gas e servizi. Un incontro tra passione, talento e ispirazione: un momento unico in cui le storie dei campioni, l’esperienza dei professionisti del settore e lo sguardo creativo della fotografia si sono uniti per celebrare l’energia autentica dello sport.

Al cospetto delle massime autorità istituzionali e sportive, Paolo Robutti (Ceo di Iren Mercato) e Michele Corti (Presidente di Stelle nello Sport) hanno aperto il talk rinnovando l’impegno congiunto per sostenere lo sport di base, i suoi valori educativi e il ruolo sociale che le società sportive svolgono quotidianamente sul territorio ligure.

“L’obiettivo condiviso è quello di essere sempre più vicini alle comunità locali, sostenendo realtà sportive che esprimono valori autentici e una forte capacità di coinvolgimento – ha sottolineato Paolo Robutti -. Iniziative come il premio fotografico Nicali‑Iren e il supporto alle attività sportive nascono proprio da questa visione: offrire sostegno concreto a progetti che rafforzano il senso di appartenenza e favoriscono la partecipazione, in linea con i nostri valori di attenzione al territorio e a famiglie e cittadini”.

“Anche quest’anno non può mancare l’appuntamento con il Premio Fotografico “Nicali”, un evento ormai consolidato e di alto rilievo culturale e sociale – commenta il vicepresidente regionale con delega allo Sport Simona Ferro -. Attraverso la creatività e la magia della fotografia vengono cristallizzate le emozioni che solo lo sport sa regalare. In una regione come la nostra, stretta fra mare e monti ma capace di accogliere praticamente tutte le discipline sul territorio, gli scatti dei numerosi partecipanti hanno messo in luce questo carattere variegato del nostro panorama sportivo e la spiccata vocazione che caratterizza la Liguria e i liguri. Grazie a Stelle nello Sport per essere sempre al nostro fianco nella promozione dello sport e dei corretti stili di vita, in questo caso declinati alla perfezione in chiave artistica”.

“Lo sport è energia vera, quella che unisce le persone, educa e crea comunità nei nostri quartieri”, aggiunge Serena Finocchio, consigliera comunale delegata dalla Sindaca Salis. “Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante continuare a investire nello sport di base e nell’inclusione, perché è da qui che si costruisce il futuro del nostro territorio”.

“Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere”, conclude Andrea Rivellini, presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Lo sport è considerato da Fondazione Carige come uno degli ambiti nel quale incentrare la propria azione e pertanto, ancora una volta, insieme a Stelle nello Sport promuoviamo i valori dello sport per tutte le età e abilità”.

Testimonial. Intervistati da Michele Corti, i campioni paralimpici Andrea Modica e Gabriele Lanza (tedofori a Milano Cortina 20206) e il preparatore atletico Luigi Massone (reduce dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 nel polo sportivo di Livigno) hanno raccontato le loro esperienze a cinque cerchi. Un viaggio ricco di energia, tra emozioni e paure, successi e sconfitte.

Momento clou della serata è stata la Cerimonia di premiazione della 14ª edizione del Premio Fotografico Nicali – Iren. Sono stati 337 gli scatti ricevuti, dedicati a oltre 40 discipline sportive tra allenamenti, gare e atleti in azione. Venti le foto premiate dalla Giuria di Qualità, che ha selezionato le foto di Cardone Ivano, Petrini Nicolo, Mele Davide, Juvara Stefano, Minolfo Fontana, Nobile Walter, Pignatti Guendalina, Vergassola Cristina, Petrucci Lara, Berta Martin Beltran. Ai primi tre classificati sono stati consegnati i premi speciali: un viaggio GNV destinazione Sicilia o Sardegna, un Bellavita Pack Experience e una borsa Stelle nello Sport con prodotti Panarello.

Pioggia di likes su Facebook per la selezione delle 10 foto più votate dal pubblico: a imporsi è stata Roberta Calvanese, davanti a Gian Cavassa e Marco Elia. A loro i premi speciali, ovvero una Iren City Ebike Nilox, un voucher GeRent Travel e uno smart watch. A completare la top ten Martina Grossi, Giorgia Grasso, Serena Taccetti, Pasquale Buongiorno, Roberta Galizia, Roberto Ruaro e India Grassi Lucetti. Il Premio Nicali-Iren promosso da Stelle nello Sport è dedicato alla memoria di Carlo Antonio Nicali, storico presidente del CONI Genova. Un percorso tra immagini e scatti capaci di raccontare lo sport attraverso emozioni autentiche e momenti indimenticabili.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati anche i materiali sportivi realizzati da Stelle nello Sport per le Associazioni sostenute in questa edizione. Ben 19 le discipline sportive rappresentate su tutto il territorio ligure: particolare attenzione allo sport inclusivo e alle realtà che promuovono l’attività sportiva per persone con disabilità, grazie al sostegno al Trofeo Zita Peratti dedicato ai ragazzi con sindrome di Down, alle attività di Free Sport, associazione impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso numerosi eventi e corsi multidisciplinari, tra cui ciclismo e corsa, e al Circolo Tennis e Sport Educativo Zizzini che promuove il tennis in carrozzina a Loano.

L’evento si inserisce in un calendario ampio e qualificato di iniziative che vede Iren luce gas e servizi collaborare con Stelle nello Sport in una partnership di valore, radicata nel territorio e attenta alle realtà sportive locali. Un impegno che comprende, tra gli altri, manifestazioni come la Festa dello Sport, il Meeting Arcobaleno di atletica di Celle Ligure e il Trofeo “Città di Rapallo”, oltre al sostegno continuativo alle attività giovanili di numerose associazioni sportive liguri. Un percorso condiviso che conferma la volontà di investire nello sport come strumento di benessere, inclusione e sviluppo sostenibile per il territorio.