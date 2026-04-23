Kettlebell | La scuola finalese arriva in Spagna, Christian Borghello formerà gli istruttori a Toledo

Sabato 18 aprile, Coach Christian Borghello, Responsabile della Sezione Kettlebell della Polisportiva del Finale, era atteso in Spagna, a Toledo per un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli atleti e gli istruttori di Kettlebell spagnoli.

Borghello, pluricampione mondiale, oltre che, Coach della squadra finalese di Kettlebell, è anche Docente e Vicepresidente della FIKS, (Federazione Italiana Kettlebell Sport), Elite Master Coach per l’ente di formazione europea EurEthics e Direttore Tecnico e atleta della Nazionale Italiana di Kettlebell Sport.

Recentemente, ha scritto tre manuali sul kettlebell, in cui ha raccolto la sua esperienza di, parole sue, “Venti anni di agonismo. Innumerevoli ore sotto il peso del ferro, tra sudore, fallimenti e vittorie che si misurano in millimetri di tecnica perfezionata”.

Un’altra bellissima soddisfazione, aggiunta nel 2025 alla collezione di risultati e record che ogni anno porta a casa.

Lo scorso weekend, Borghello, dimostrando un’altra volta la passione che mette al fine di promuovere la diffusione del Kettlebell, non solo in Italia, ma in tutta Europa, ha tenuto a Toledo un corso di formazione gratuita in cui ha guidato i numerosi partecipanti in un approfondimento tecnico di altissimo livello, un’opportunità importante per imparare la tecnica da uno dei migliori atleti al mondo. A seguire, sempre a Toledo, si è svolta la masterclass Toledo Open, una gara del Campionato interno spagnolo, la cui finale si svolgerà a dicembre a Valenza.

La gara di Toledo, primo KSE National League Open, del 18 aprile 2026, ha riunito gli atleti élite nazionali spagnoli, insieme a quelli internazionali, in un torneo esclusivo.