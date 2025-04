Calcio, Eccellenza. Primo match point Celle Varazze. Serra - Riccò Loano vale una fetta di salvezza rossoblu

Dopo venti giorni di stop il massimo campionato ligure è pronto a esprimere i primi verdetti.

Oggi il Celle Varazze avrà infatti la prima opportunità per chiudere a proprio favore la volata verso la promozione in Serie D.

Le condizioni affinché ciò avvenga sono semplicemente due: una vittoria dei biancoblu all'Olmo -Ferro contro la Genova Calcio e un mancato successo del Rivasamba contro l’Arenzano.

Dalle rive levantine passerà anche l’ultima gara esterna del Pietra Ligure, conto il Golfo Paradiso, per provare a rimpinguare il record storico di punti in Eccellenza.

Novanta minuti da non fallire infine per la San Francesco Loano in casa di un Serra Riccò già retrocesso: tre punti sono infatti necessari per rimanere al di fuori del gorgo playout.