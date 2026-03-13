Calcio | Il Comune di Serra Riccò chiude il Negrotto, rinviata Valsecca - Audace Campomorone e altri tre incontri

Il Comune di Serra Riccò ha disposto la chiusura del campo sportivo “Negrotto” per la giornata di sabato 14 marzo 2026, costringendo al rinvio d’ufficio di tre partite in programma sull’impianto genovese.
Lo stop riguarda una gara del campionato regionale Under 16, una del campionato regionale Under 19 e l’incontro di Prima Categoria (girone B) tra Valsecca Sport & Fun e Audace Campomorone.
Nel dettaglio, sono state rinviate le seguenti partite:
Serra Riccò 1971 – Borgoratti (Under 16 girone B), inizialmente prevista alle ore 11.00
Valsecca Sport & Fun – Audace Campomorone (Prima Categoria girone B), in programma alle ore 14.30
Serra Riccò 1971 – Praese 1945 (Under 19 girone EA), prevista alle ore 16.30
La Delegazione ha già stabilito le date dei recuperi per due delle gare rinviate. Essendo l’ultima giornata del campionato, Serra Riccò 1971 – Borgoratti (Under 16) verrà recuperata mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17.00 sempre al “Negrotto”.
Per quanto riguarda invece l’Under 19, la sfida Serra Riccò 1971 – Praese 1945, valida per la penultima giornata di campionato, sarà recuperata martedì 17 marzo 2026 alle ore 20.00, sempre sul campo di Serra Riccò.
Ancora da definire, invece, il recupero della gara di Prima Categoria tra Valsecca Sport & Fun e Audace Campomorone: le due società sono state invitate a trovare un accordo per disputare la partita entro il 1° aprile 2026. In caso di mancata intesa, l’incontro verrà fissato d’ufficio per mercoledì 1° aprile alle ore 20.00, sempre al campo “Negrotto”.