Calcio | Virtus Sanremese. Missione compiuta, il 2-1 di Ospedaletti vale il salto in Promozione

Ospedaletti - Virtus Sanremese 1-2

Marcatori: 11’ Negro, 57’ Alemanno, 80’ Burdisso

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Sartori (85’ 14 Pallanca), 5 Rotolo, 6 Russo (80’ 15 Salmaso), 7 El Kamli I., 8 Barbagallo, 9 Calderone (70’ 19 Santarsiero), 10 Zito (55’ 20 Alemanno), 11 Turrini (55’ 18 El Kamli M.) A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Cordì, 16 Molinari, 17 Lanteri. Allenatore: Fabio Luccisano



Virtus Sanremese: 1 Brizio, 2 De Mare (46’ 15 Crudo), 3 Virga, 4 Taddei, 5 Castaldo, 6 Negro, 7 Martelli, 8 Burdisso (90’ 14 Islahi), 9 Alvarez, 10 Ventre (88’ 17 Campagnani), 11 Schillaci. A disposizione: 12 Barbera, 13 Covatta, 16 Fontana, 18 Alasia, 19 Garuba, 20 Brizio. Allenatore: Marco Prunecchi



Arbitro: Pietro Pollero (Savona)

Al “Ciccio Ozenda” arriva una sconfitta di misura per l’Ospedaletti, ma a prendersi la scena è soprattutto la Virtus Sanremese, che grazie al successo per 2-1 si laurea campione del Girone A di Prima Categoria e conquista la Promozione con due giornate di anticipo.

La gara si accende fin dalle prime battute: all’11’ sono gli ospiti a passare in vantaggio con Negro, rapido ad approfittare di una respinta corta di Gallo. L’Ospedaletti prova a reagire con Zito, che crea scompiglio sulla fascia e serve Calderone senza però trovare la deviazione vincente. La Virtus sfiora il raddoppio con Schillaci, il cui tiro da fuori si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea: per il direttore di gara non è gol. Nel finale di primo tempo occasione anche per El Kamli, che però spreca scegliendo il passaggio invece della conclusione. Nella ripresa, al 57’, arriva il meritato pareggio orange: Alemanno è il più lesto sulla ribattuta e firma l’1-1.

L’Ospedaletti continua a spingere e sfiora il vantaggio ancora con Alemanno, ma è la Virtus a colpire nel momento decisivo: all’80’ Burdisso finalizza di testa un cross di Crudo e riporta avanti gli ospiti. Nel finale, i padroni di casa ci provano fino all’ultimo, ma il tiro di Alemanno termina a fil di palo. Al triplice fischio può così partire la festa: la Virtus Sanremese centra una vittoria pesantissima che vale matematica promozione in Promozione, coronando una stagione dominata.