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Calcio | 27 aprile 2026, 18:41

Calcio | Albissole. La partita e la festa, tutti gli scatti del 3-0 al Serra Riccò (FOTOGALLERY)

Le immagini di Gabriele Siri

Calcio | Albissole. La partita e la festa, tutti gli scatti del 3-0 al Serra Riccò (FOTOGALLERY)

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