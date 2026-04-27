Calcio | Eccellenza. Il Campomorone batte l'Arenzano in pieno recupero, Pietra Ligure costretto alla semifinale playoff contro la Fezzanese

Una giornata al cardiopalma ha tenuto con il fiato sospeso lungo l’asse tra Begato e Pietra Ligure. Un intreccio di risultati e tensioni, quasi una partita giocata su due campi, dove ogni episodio ha inciso sugli equilibri finali in vetta e in coda.

Campomorone - Arenzano è rimasta ancorata sul risultato di 0-0 per la quasi totalità della gara. Nel frattempo, arrivavano aggiornamenti rassicuranti per la squadra di Cocco: il Pietra Ligure stava regolando con autorità il Bogliasco, mettendo pressione ai genovesi per la riconquista della seconda piazza.

Quando il pareggio appariva ormai inevitabile, il copione è stato stravolto nei secondi finali. In pieno recupero, al 97’, Franchi ha trovato il varco giusto e ha deciso la sfida con una rete pesantissima a favore del Campomorone. Un guizzo che ha fatto esplodere il pubblico di casa e cambiato radicalmente gli scenari: Campomorone in festa, Arenzano battuto ma, in modo quasi paradossale, comunque agevolato dal risultato maturato al Devincenzi.

A Pietra Ligure, infatti, i padroni di casa avevano già archiviato la pratica con largo anticipo. Santanocito ha aperto le marcature, mentre Sogno ha firmato una doppietta che ha indirizzato definitivamente il match già nella prima frazione. Una vittoria utile per i tabellini, ma che unita al successo dei genovesi ha costretto i biancocelesti di Moraglia a concludere la regular season al terzo posto.

Diverso il destino del Bogliasco, sconfitto e retrocesso matematicamente in Promozione.

Il Pietra Ligure affronterà quindi la Fezzanese nella semifinale playoff al Devincenzi, chi la spunterà contenderà l'ultimo atto della fase regionale al Campomorone.

PIETRA LIGURE – BOGLIASCO 3-1



Marcatori: 10’ Santanocito, 16’ Sogno, 21’ Marrale (Rig.), 40’ Sogno (Rig.)



Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Pili, Odasso, Leo, Giglio, Sogno, Aicardi, Faedo, Malagrida, Santanocito.

All. Moraglia.



Bogliasco: Caruso S., Carta, Fanchini, Scala, Lorefice, Delpino, Consoli, Rizzo, Mura, Sighieri, Marrale.

All. Palermo.



Arbitro: Igor Nicola Viviani di Genova.