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Calcio | 27 aprile 2026, 18:29

Calcio, Vado in Serie C. Gli highlights del 5-0 alla Novaromentin (VIDEO)

Al Beretta - Muttini gol di Raffini, Ciccone, Vita e Alfiero (doppietta)

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La sintesi di Vco Azzurra:

redazione

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