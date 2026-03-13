Calcio | Juniores. Sconfitta a tavolino per Albissole e Pontelungo dopo la rissa a fine partita

E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo la sospensione della partita tra Albissole e Pontelungo, valida per il campionato Juniores.
I tafferugli in campo, riportati dal direttore di gara, hanno infatti portato alla sconfitta a tavolino per entrambe le squadre:
"Al 43 del secondo tempo - si legge nelle motivazioni . entrambe le panchine entravano sul terreno di gioco ponendo in essere una rissa a cui partecipavano anche i giocatori. Il DG vista l'impossibilità di proseguire la gara la sospendeva. In virtù di quanto sopra, a norma dell'art. 10 comma CGS, si delibera: a) di comminare ad entrambe le formazioni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di punire entrambe le società con l'ammenda di E. 75,00"