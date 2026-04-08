Outdoor, il Ponente si conferma hub internazionale per il mondo bike: a Pietra il Bosch eMTB Athletes Camp

La Finale Outdoor Region si è confermata ancora una volta come location ideale per test, training e confronto tra i migliori atleti della scena internazionale.

Dal 23 al 27 marzo, tra il Parco Negro e i sentieri del Monte Grosso, un’area riding altamente tecnica e varia, considerata un vero e proprio test center naturale per l’eMTB, a Pietra Ligure si è svolto il Bosch eMTB Athletes Camp, un appuntamento ormai consolidato che, per il terzo anno consecutivo, ha scelto il ponente savonese come destinazione.

La Finale Outdoor Region continua infatti a distinguersi come punto di riferimento per aziende e brand del settore bike e outdoor, meta privilegiata per attività di testing, lanci prodotto, sales meeting e presentazioni stampa. Tra questi Bosch, azienda leader tedesca nella produzione di sistemi per bici a pedalata assistita e partner della destinazione, che ha rinnovato anche quest’anno la propria fiducia nel territorio organizzando un camp dedicato ai propri atleti e ambassador.

Grazie anche alla presenza di numerosi trail in salita appositamente curati dai trail builders locali, gli atleti hanno potuto sperimentare al meglio le performance delle e-bike in condizioni reali, tra tratti tecnici e salite sfidanti.

Tra i protagonisti dell’evento, alcuni dei nomi più importanti dell’e-MTB racing internazionale tra cui molti Campioni del mondo di MTB nelle diverse discipline: Tracy Moseley, Adrien Dailly, Ramy Absalon, Jérôme Gilloux, Alex Rudeau, insieme al Team Miranda con Tiago Ladeira ed Emanuel Pombo e altri atleti di rilievo e il fuoriclasse italiano Andrea Garibbo.

Non è passata inosservata, inoltre, la presenza di una vera icona del mondo bike: lo scozzese Danny MacAskill, alla sua prima visita nella Finale Outdoor Region. L’atleta ha espresso grande entusiasmo per la qualità e la varietà della rete sentieristica, confermando ancora una volta l’appeal internazionale della destinazione.

“L’autenticità della Finale Outdoor Region è per noi incredibilmente preziosa - ha commentato Claus Fleischer, CEO Bosch eBike Systems - Questa regione non ha solo contribuito a plasmare l’enduro moderno, ma ha anche abbracciato fin da subito la cultura dell’eMountain bike. Questo spirito pionieristico è chiaramente visibile nella sua rete sentieristica all’avanguardia, che offre l’ambiente reale e impegnativo di cui abbiamo bisogno per testare i nostri prodotti e migliorare continuamente l’esperienza di guida per ogni rider eMTB”.

Il direttore marketing Finale Outdoor Region, Enrico Guala, ha voluto invece sottolineare la strategicità che porta con sé ospitare iniziative di questo tipo: “Eventi come il Bosch eMTB Athletes Camp danno ancora più forza al ruolo della Finale Outdoor Region come vero e proprio laboratorio a cielo aperto per il mondo bike. Qui i grandi attori del settore trovano un terreno unico dove testare, confrontarsi e innovare, immersi in un contesto naturale straordinario. È proprio questa combinazione di natura, tecnica e servizi a rendere il territorio così speciale: un vero playground a cielo aperto, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello, sia per i professionisti che per tutti gli appassionati”.

Sono invece il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo e allo Sviluppo delle Strategie Outdoor, Daniele Rembado, a chiosare concentrandosi sul ruolo di Pietra Ligure all’interno della Region: “Pietra si è ormai affermata come un punto di riferimento assoluto nel panorama internazionale della mountain bike e dell’e-mtb. Un risultato costruito nel tempo grazie a visione, investimenti mirati e una forte collaborazione con il territorio. Oggi la nostra destinazione è in grado di attrarre non solo appassionati e sportivi, ma anche l’interesse concreto di aziende leader del settore, confermando il valore strategico dell’outdoor per lo sviluppo turistico ed economico della città”.