Varazze, lutto per la scomparsa di Mario Miano

Varazze in lutto per scomparsa di Mario Miano all'età di 78 anni.

"U Mian", ex giocatore e allenatore di bocce, particolarmente conosciuto e stimato nel comune varazzino, non stanno mancando i messaggi di cordoglio e di ricordo.

"Salutiamo il carissimo Mario Miano, indimenticabile amico della Poli e storico atleta della Sezione Bocce dai suoi primissimi anni - dicono dalla Polisportiva San Nazario - Esprimendo la nostra vicinanza, ci stringiamo ai figli e alle tante persone che gli hanno voluto bene".

"Grande Mario, Riposa in pace, mio Grande Amico, compagno e sostenitore nel nostro meraviglioso gioco delle bocce Volo. Ma anche insegnante di vita quotidiana . Ti ho voluto bene" ha detto Emanuele Bruzzone.

"Abbiamo condiviso molti momenti della nostra vita, bene o meglio ci vedevamo tutti i giorni in società, e tu, quando ti tiravo il belino non mi facevi mai mancare un "va a fan c....". Mi fa male non incontrarti più nella nostra Cantalupo, mi fa male non sedermi più al tavolo con te per fare due parole e anche se ti sembrerà strano, mi fa male non essere piu mandato a quel paese da te quando scherzavamo - il ricordo del consigliere comunale varazzino Daniele De Felice -Tutte le volte che eravamo insieme ricordavi sempre ai presenti che avevi condiviso una parte del tuo viaggio di nozze con i miei genitori, allora sono andato a cercare quelle foto che fin da bambino ogni volta che ravattavo negli album sbucavano fuori, 'Papà papà chi è questo signore insieme alla mamma?' ,'E' Mario il papà di Fabrizio il tuo compagno di scuola'. Ecco, io ti voglio ricordare così. Ciao Paesano".

I funerali saranno celebrati domani, martedì 8 aprile alle 10.30 nella chiesa di San Battista a Cantalupo.