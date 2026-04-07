Lorenzo Finn fa il bis: vince anche il Gran Premio Palio del Recioto

E' ancora una volta un grande Lorenzo Finn.

Dopo la seconda vittoria consecutiva ieri al Giro del Belvedere (leggi QUI), oggi il ciclista 19enne di Avegno che corre nella Red Bull-Bora Hansgrohe Rookies si è aggiudicato il G.P. Palio del Recioto.

Nell'edizione del 2025 Finn era giunto al traguardo secondo. Quest'anno invece si è aggiudicato il primo gradino del podio battendo Matteo Scalco dell'XDS Astana Development Team, terzo invece il danese Kevin Biehl della General Store - Essegibi - F.lli Curia.

La storica corsa aperta ai soli ciclisti under 23 si svolge ogni anno il martedì dopo Pasqua a Negrar sulle colline della Valpolicella. A vincere la gara negli anni sono stati corridori poi diventati campioni come Francesco Moser e Fabian Cancellara oltre, tra i tanti, Caleb Ewan e Neilson Powless e gli italiani, l'andorese Mirko Celestino nel 1995, Gianni Moscon e Matteo Sobrero. Si classificò secondo nel 2018 Tadej Pogacar.

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