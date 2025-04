Calcio, Prima Categoria. Schillaci dirige l’orchestra, Colucci conclude l’opera: il poker al Cengio porta l’Ospedaletti ai playoff

L’Ospedaletti fa valere ancora una volta la legge del ‘Ciccio Ozenda’ e regola la pratica Cengio con uno Schillaci in grande spolvero e con il prezioso contributo di tanti ragazzi classe 2006.

La partita prende la direzione dei padroni di casa dopo solamente tre giri di orologio: al 3’ Schillaci indovina il tiro da fuori dopo lo scambio con Russo e porta in vantaggio i suoi. Al 9’, però, il Cengio riporta la gara in parità con la punizione di Volga dal limite che si insacca sotto l’incrocio. Ma ci pensa Schillaci a riportare davanti gli orange quando, al 28’, mette la propria firma su un eurogol da fuori, con la sfera che si infila nel sette senza lasciare scampo a Pelle. C’è spazio anche per Bazzoli, autore di due ottimi interventi prima su Venturino e, poi, su Rovere.

Nella ripresa l’Ospedaletti completa l’opera con la direzione del maestro Schillaci che, al 51’, chiude di fatto la gara mettendo a segno la propria personale tripletta con un tiro dal limite che entra in rete a fil di palo. Quattro minuti dopo c’è gloria anche per Colucci che, appena entrato in campo al posto dell’infortunato Zito, al primo pallone toccato concretizza al meglio un assist di Schillaci e cala il poker per i suoi. La gara scorre poi fino al 90’ senza particolari sussulti, ma con la soddisfazione per l’Ospedaletti di vedere in campo quattro ragazzi classe 2006 dal minuto 70 fino al triplice fischio.

Grazie a questa vittoria e al contemporaneo pareggio tra Andora e Camporosso, l’Ospedaletti sale a quota 56 punti in classifica portandosi al secondo posto a meno 3 dalla capolista Baia Alassio e conquistando matematicamente l’accesso ai playoff.

“Una bellissima prestazione nonostante alcune assenze importanti di giocatori di esperienza, in campo sono scesi tanti 2006 - così mister Fabio Luccisano al termine della partita - sono contento per il gol di Colucci, e poi Schillaci ha fatto una tripletta con dei gol fantastici. Il secondo, in particolare, si vede in altre categorie. Adesso siamo a meno tre dalla fine, è un campionato molto sofferto. È molto importante aver raggiunto matematicamente i playoff, era l’obiettivo stagionale della società. E adesso dobbiamo lottare in ogni partita. È un bel gruppo, coeso e unito. Tutti lottano sempre per il compagno e questo gratifica molto sia me che la società”.

Ospedaletti - Cengio 4-1

Marcatori: 3’, 28’ e 51’ Schillaci, 9’ Volga, 55’ Colucci

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Russo, 5 Cianci, 6 Sartori (82’ 13 Mema), 7 El Kamli, 8 Barbagallo (70’ 19 Cascone), 9 Zito (54’ 16 Colucci), 10 Grifo (80’ 18 Manno), 11 Schillaci (88’ 14 Angeli)

A disposizione: 12 Sambito, 15 Touay, 17 Bucarelli, 20 Ambesi

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: 1 Pelle, 2 Seccafen, 3 Negro, 4 Gallesio, 5 Thevenet (63’ 13 Iriana), 6 Gilardo, 7 Meta, 8 Volga, 9 Zizzini, 10 Venturino (60’ 14 Canapaio), 11 Rovere

A disposizione: 15 Montano

Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Sig. Martin Virgilio (Imperia)

Ammoniti: Bacciarelli, Sartori, Manno, Gallesio, Venturino