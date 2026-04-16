Sup Team Savona | Savona sul podio a Ferrara: Sara Oddera brilla alla Spring Sup Race

Durante l’ultimo week end di Marzo nella splendida cornice del Lago delle Nazioni, a Lido di Volano (Ferrara), si è aperta la stagione delle gare di SUP (Stand Up Paddle) con la ormai mitica Spring Sup Race.

Prima gara internazionale di Stand Up Paddle dell’anno che nasce sotto l’egida della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) gara valevole per la qualificazione per il campionato mondiale ICF (International Canoe Federation) 2026 che si terrà a Sabaudia (prima volta in Italia) a metà ottobre.

Oltre 300 atleti ai nastri di partenza provenienti da 25 nazioni si sono cimentati nelle gare tecniche (1km totale con partenza dalla spiaggia e giri di boa impegnativi) il sabato, e nella long distance (12km) la domenica.

Due i nostri savonesi a partecipare alla manifestazione:

Sara Oddera, la portacolori della Sic Maui Italia (SUP TEAM SAVONA – DELTA SUP), conquista un 3^ posto nella categoria Master 50+ il sabato con le gare tecniche e domenica ha chiuso i 12km di gara in 1h16’ con un meraviglioso 2^ posto nella categoria medesima. Sul podio troviamo con lei al primo posto la svizzera Forrer e al terzo la canadese Turcotte. Ricordiamo che Sara ad Abu Dhabi nella long distance aveva portato a casa la medaglia di bronzo nel 2025. Per questa competizione Sara ha utilizzato una RST 14x21 del brand SIC MAUI e la pinna F22 del brand VLTfins

Paolo Nardini (SUP TEAM SAVONA – DELTA SUP) nella gara tecnica si ferma ai quarti di finale ma ottiene un ottimo 27^ posto nella long distance di domenica categoria Master 50+. Paolo ha utilizzato una Blackfish 14x26 del brand Infinity e la pinna F22 del brand VLTfins

La prossima tappa internazionale ICF a cui parteciperanno i nostri atleti sarà in Austria a fine maggio sul lago Faaker See ma prima li aspetta un'altra gara di selezione per i campionati mondiali sul lago Trasimeno a fine aprile.



