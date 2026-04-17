Finale ! weekend aikidoistico con la Maestra Milena Wayllany 5° dan dell’Ikeda Dojo Zurich

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, l’Aiki Dojo di Finale Ligure, della Sezione Aikido della Polisportiva del Finale, ha avuto il piacere di ospitare uno Stage diretto dalla Maestra Milena Wayllany 5° dan.



Lo stage, inserito nel calendario nazionale dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia, ha rappresentato per tutti gli aikidoka coinvolti un’importante opportunità di crescita, permettendo di osservare da vicino il lavoro di un’allieva diretta di Masatomi Ikeda Sensei (1940-2021), Maestro giapponese che contribuì in modo significativo alla diffusione dell’Aikido in Italia e, per molti anni, anche in Svizzera.

Nel corso delle due giornate, la Maestra Milena Wayllany, insegnante di grande esperienza presso l’Aikido Ikeda Dojo Zurich e attiva anche all’Aikikai Mestre, ha proposto numerosi spunti tratti dallo stile del Maestro Ikeda. La docente, che tiene regolarmente stage anche all’estero (tra cui Inghilterra e Bolivia), ha guidato i partecipanti attraverso un lavoro ricco e articolato, offrendo nuove prospettive tecniche e metodologiche.

I tre dojo della Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda seguono tradizionalmente lo stile di Hiroshi Tada Sensei, Direttore Didattico Emerito dell’Aikikai d’Italia. Fu proprio Tada Sensei a invitare il Maestro Ikeda in Italia negli anni ’60, favorendo così il suo contributo alla diffusione dell’Aikido in Europa. Lo stage ha quindi rappresentato anche un momento di confronto tra approcci tecnici differenti ma complementari.

Durante lo stage, la Maestra Wayllany ha dimostrato una presenza costante ed efficace sul tatami, avvicinandosi con attenzione ed empatia a tutti i partecipanti, dai più giovani agli adulti. Ha seguito ogni allievo con cura, offrendo consigli puntuali e dimostrando grande chiarezza espositiva, precisione nei movimenti, energia e passione.

Il lavoro si è svolto in un clima sereno e collaborativo, alternando esercizi di respirazione, movimenti nello spazio, aikitaiso e attività a corpo libero, fino allo studio dettagliato delle tecniche. Particolarmente apprezzato è stato l’insegnamento di un kata di Jo, costruito progressivamente come una coreografia strutturata che coinvolge cinque praticanti, ciascuno con un ruolo definito. La semplicità e l’efficacia delle spiegazioni hanno permesso anche agli allievi più giovani (10-12 anni) di comprendere contenuti complessi.

Nel corso della seconda giornata, alcuni partecipanti hanno sostenuto gli esami Kyu. Cinque allievi hanno ottenuto il passaggio di grado:

Agata Folco (dojo Shin Ken, Tovo S. Giacomo) e Luca Parizzi (dojo Shin Gi Tai, Garlenda) hanno conseguito il 6° Kyu, primo livello per adulti;

Matteo Alienda, Giovanni Forestieri e Pietro Quochi (Aiki Dojo, Finale Ligure) hanno raggiunto il 3° Kyu, grado di maggiore complessità tecnica.

Gli esami sono stati condotti dal Maestro Giampaolo Cenisio, Responsabile dei dojo di Finale e Garlenda, alla presenza della Maestra Wayllany e dei Maestri Roberto Vidimari (Tovo) e Silvia Puppo.

Al termine dello stage sono stati inoltre consegnati i diplomi di Shodan (cintura nera) ad Alexandro Popa e Vincenzo Guido Musso, riconoscimento importante per il loro percorso nell’Aikido.

Il bilancio del weekend è stato ampiamente positivo. I partecipanti hanno preso parte con entusiasmo a un’esperienza di alto livello tecnico e formativo. L’organizzazione, soddisfatta dell’esito dello stage, ha espresso gratitudine verso tutti i presenti e guarda già con interesse a future occasioni di incontro con la Maestra Milena Wayllany.