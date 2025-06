Football Americano. I Pirates sono pronti alla battaglia decisiva, oggi pomeriggio a Luceto lo spareggio salvezza contro i Lions Bergamo

La prima stagione dei Pirates 1984 in Italian Football League (IFL) è iniziata tardi: solo a ottobre è arrivata l’ufficialità dell’ammissione, lasciando poco più di tre mesi per costruire una squadra pronta per la massima serie del football italiano.

Nonostante i tempi stretti, la dirigenza, supportata dallo sponsor Natpower, ha costruito una rosa con circa 50 giocatori, selezionato i giocatori in arrivo dai tornei esteri e partecipato al Draft IFL. La squadra, dopo la promozione dalla IFL2, si è trovata catapultata in un contesto molto più competitivo.

Il debutto è arrivato a Firenze contro i Guelfi. Dopo un avvio complicato e una serie di infortuni gravi — in particolare ai quarterback (Burato, Dalla Betta e poi Baidal) — i Pirates hanno adattato il gioco schierando ricevitori come registi offensivi, tra cui Baca Ugalde e Andrea Fiammenghi.

Nonostante le difficoltà, la squadra ha ottenuto due vittorie: contro i Lazio Marines e contro le Aquile Ferrara. Prestazione memorabile, anche se sconfitta, quella contro i Giaguari Torino, giocata con grande spirito e determinazione.

Con una rosa di esordienti assoluti in IFL e molti ruoli ricoperti da “rookie”, i Pirates hanno dimostrato carattere, chiudendo la stagione regolare pronti a giocarsi la salvezza nei play-out contro i Lions Bergamo.

L'appuntamento è alle 17:00 al Pirates Field di Luceto, l'ultimo atto di un percorso accidentato, ma che potrebbe far aprire il sorriso più bello sui volti dei ragazzi di coach Delalba.