Trail delle Streghe | Bogliolo e Turini sono i vincitori della Marathon 44K nel Golfo dell’Isola

Uno scenario tra natura e leggenda, un tracciato impegnativo partito da Spotorno, che si è sviluppato sull’altopiano delle Manie. Sentieri tecnici e scorci meravigliosi sul Mar Ligure: questa l’avvincente Marathon 44K (1.915 m D+, 2 punti ITRA), prova regina del Trail delle Streghe, manifestazione che ha riportato nel Golfo dell’Isola savonese 800 trail runner per vivere un weekend di corsa off-road, su cinque diverse distanze.





Con una decisiva rimonta che lo ha visto risalire dalla quarta posizione, Simone Bogliolo (Naturun Team Valle Argentina, 04:38:53) ha avuto la meglio su Roberto Camperi (ASD Pam Mondovì-Chiusa Pesio, 04:45:05) e Daniele Mainardi (Pol. China Pino Maffeo ASD, 04:49:11). Grande prestazione di Giuditta Turini (Team Kailas Fuga, 05:05:59), che oltre alla vittoria ha tagliato il traguardo con la settima posizione assoluta, seguita da Sara Lagomarsino (Atletica Levante, 05:10:32) e Chiara Boggio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77, 05:21:02).





“Sono partito leggero - dichiara Bogliolo, vincitore della 44K – Oggi prima giornata calda, da non sottovalutare. Mi sentivo bene fino al 20° km, poi ho attaccato dal 30° km circa, controllando fino al 34°. La salita finale è stata durissima. Percorso molto bello e davvero soddisfatto per questo risultato”.





“Ho avuto un attimo di crisi intorno al 20° km - il commento all’arrivo di Turini, vincitrice della 44K – Poi sono riuscita a superare questa fase un po’ critica e da lì ho pensato a divertirmi. Percorso ben segnato e molto da correre”.

Dall’edizione 2026 l’organizzazione della due giorni è passata a TriO Events in sinergia con il Golfo dell’Isola, che unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, insieme al supporto dei main sponsor Dynafit e Mountain Shop Finale Ligure.

I VINCITORI DELLA CRONOSCALINATA BERGEGGINA

Tutto il fascino della sfida verticale è stato condensato nell’intensa Cronoscalinata Bergeggina, una proposta originale e coinvolgente giunta alla 17esima edizione. In prossimità del lungomare di Bergeggi, i partecipanti sono partiti individualmente, a intervalli, con un unico obiettivo: salire il più velocemente possibile lungo la storica scalinata di 683 gradini che attraversa il paese. L’ascesa di 2 km, con 240 m D+, ha richiesto un ritmo serrato e costante, alternando tratti più corribili ad altri decisamente più ripidi, per finire con una finish line sul Monte Sant’Elena dalla panoramica mozzafiato. A imporsi sono stati Nicholas Gastaldi (11:43) e Chiara Becchis (15:01), atleti della ASD Boves Run. Hanno completato i podi, rispettivamente, Diego Rubagotti (12:52) e Tommaso Fea (Barnes Trail and Road, 14:13), Camilla Barnes (Barnes Trail and Road, 16:04) e Marta Fazio (Barnes Trail and Road, 17:40).





I RISULTATI DI RACE E SPEED

Su un percorso breve ma tecnico (750 m D+, 1 punto ITRA), ha dominato la Race 17K Andrea Prandi (01:24:16), top runner Dynafit, con un passato nella Nazionale di scialpinismo ora impegnato nel trail, seguito dal finlandese Lari Takanen (Vehkalahden Veikot, 01:26:09) ed Elia Bongiovanni (ASD Team Marguareis, 01:27:44). A guidare le donne Tania Rosa (APD Pont-Saint-Martin, 01:48:21), accompagnata da Alessia D’Amico (Falchi Lecco, 01:52:06) e Irene Glarey (Atletica Sandro Calvesi, 01:58:06). Nella Speed 9K, invece, miglior tempo per Alberto Umbach (51:56) su Filippo Milani (54:14) e Stefano Blanchet (56:10) mentre, al femminile, per Aurora De Miglio (59:57) su Arianna Mirabelli (01:02:18) e Alessandra Comi (01:05:18).





SPAZIO A SOCIAL E FAMILY RUN

Sabato l’evento ha accolto il Trail2gether di Dynafit, in collaborazione con Vibram e Suunto, con il supporto di Mountain Shop Finale Ligure. Per la sua prima tappa il tour è partito con una social run, aperta a tutti, in compagnia dei Trailheroes Sara Toloni, Sophie Brunod, Marco Bonfante, Stefano Dagostino e di Andrea Prandi. La domenica è stata incorniciata anche dalla Family Run, piacevole camminata di 5K tra i tradizionali caruggi di Spotorno.